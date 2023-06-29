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Кількість жертв обстрілу Краматорська знову зросла, —  Клименко

29 червня 2023 07:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кількість жертв обстрілу Краматорська знову зросла, —  Клименко
Рятувальна операція на місці трагедії. Фото: Telegram Ігоря Клименка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Рятувальники завершили пошукову операцію на місці влучання російських ракет у Краматорську. Кількість загиблих внаслідок чергового російського теракту уночі зросла до 12-ти.

Про це повідомив на Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Ще одна жертва

За словами Ігоря Клименка, близько четвертої години ранку рятувальники виявили під руїнами ще одне тіло.

Рятувальна операція у Краматорську
Рятувальна операція в Краматорську
Фото: Telegram Клименка

Таким чином, кількість жертв російського обстрілу Краматорська зросла до 12 осіб.

Усі вони уже ідентифіковані.

Ситуація на місці влучання російської ракети в Краматорську
Ситуація на місці влучання російської ракети в Краматорську
Фото: Telegram Клименка

Завершення рятувальної операції

Усього постраждалих внаслідок російських ракетних ударів по центру Краматорська — 65.

Правоохоронці у Краматорську
Правоохоронці у Краматорську
Фото: Telegram Клименка

О 7:20 ранку 29 червня рятувальна операція на місці влучання була завершена.

Клименко про завершення рятувальної операції у Краматорську
Клименко про завершення рятувальної операції у Краматорську

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.

Національна поліція оприлюднила фото з місця трагедії.

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