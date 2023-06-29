Кількість жертв обстрілу Краматорська знову зросла, — Клименко
Рятувальники завершили пошукову операцію на місці влучання російських ракет у Краматорську. Кількість загиблих внаслідок чергового російського теракту уночі зросла до 12-ти.
Про це повідомив на Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Ще одна жертва
За словами Ігоря Клименка, близько четвертої години ранку рятувальники виявили під руїнами ще одне тіло.
Таким чином, кількість жертв російського обстрілу Краматорська зросла до 12 осіб.
Усі вони уже ідентифіковані.
Завершення рятувальної операції
Усього постраждалих внаслідок російських ракетних ударів по центру Краматорська — 65.
О 7:20 ранку 29 червня рятувальна операція на місці влучання була завершена.
Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.
Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.
Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.
Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.
Національна поліція оприлюднила фото з місця трагедії.