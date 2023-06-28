Зеленський відреагував на обстріл Краматорська

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня окупанти забрали життя 11 людей, серед них три дитини. Травмовано та поранено понад 60 людей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 28 червня.

Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріл Краматорська

Президент розповів, що 28 червня працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар росіян по піцерії в центрі Краматорська.

"Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує активну роботу задля посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників.

"Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде лише збільшуватись. І ми продовжимо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора", — зазначив глава держави.

Він також подякував усім, хто воює та працює заради України, хто на передових позиціях та військовим, які просуваються вперед.

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.

Національна поліція оприлюднила фото з місця трагедії.