В Польше планируют вдвое увеличить армию

Министр обороны Польши М. Блащак и воины ВС Польши. Фото: Минобороны Польши

Около двух недель назад в РФ начали угрожать захватом Сувальского коридора, разделяющего Польшу и Литву. Также СМИ сообщали, что именно для этой операции наемников ПИК "Вагнер" переправили в Беларусь. В таких действиях РФ Польша видит угрозу и руководство государства восстанавливает армию.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Как известно, в Польше озабочены присутствием вагнеровцев в соседней Беларуси. Если верить угрозам депутата Госдумы РФ андрия картаполова, то наемники там нужны для того, чтобы захватить Сувальский коридор. На этом участке расположен польский город Сувалки.

Однако гипотетически в случае его оккупации коридор соединит Беларусь и калининградскую область РФ. К тому же, в результате такой операции Литва, Эстония и Латвия окажутся в изоляции от стран НАТО.

Чтобы предупредить такое развитие событий, власти Польши усиливают границу с Беларусью, в частности, возводят заборы и устанавливают электронные устройства. К тому же, польское правительство восстанавливает воинские части в армии и создает новые, чтобы увеличить численность личного состава почти вдвое.

"Одной из главных задач, возможно, даже самой главной задачей государства является защита безопасности. Безопасности во всех измерениях", – заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Так, на днях министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что после 18-летнего перерыва в состав Войска Польского снова войдет ракетно-артиллерийское подразделение. В то же время в городе Августов недалеко от границы с Беларусью разместят саперный батальон.

По словам вице-премьера Качиньского, численность дивизий в польской армии возрастет с трех до шести. К тому же не исключают появления еще дополнительной седьмой.

Напомним, в России заговорили о возможной операции "вагнеровцев" на границе Литвы и Польши.

Также мы сообщали, что главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал украинец.

После этого стало известно, что получив свободу, завербованные Вагнером россияне уходят в запой прямо на вокзалах.