У Польщі планують вдвічі збільшити армію

Міністр оборони Польщі М. Блащак та воїни ЗС Польщі. Фото: Міноборони Польщі

Близько двох тижнів тому у РФ почали погрожувати захопленням Сувальського коридору, який розділяє Польщу і Литву. Також ЗМІ повідомляли, що саме для цієї операції найманців ПВК "Вагнер" переправили до Білорусі. У таких діях РФ Польща вбачає загрозу, тож керівництво держави відновлює армію.

Про це повідомляє Polskie Radio 24.

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Як відомо, у Польщі стурбовані присутністю вагнерівців у сусідній Білорусі. Якщо вірити погрозам депутата Держдуми РФ андрія картаполова, то найманці там потрібні для того, щоб захопити Сувальський коридор. На цій ділянці розташоване польське місто Сувалки.

Однак гіпотетично, у разі його окупації, коридор з'єднає Білорусь та калінінградську область РФ. До того в результаті такої операції Литва, Естонія та Латвія опиняться в ізоляції від країн НАТО.

Щоб попередити такий розвиток подій, влада Польщі посилює кордон з Білоруссю, зокрема, зводить паркани та встановлює електронні пристрої. До того ж польський уряд відновлює військові частини в армії та створює нові, щоб збільшити чисельність особового складу майже вдвічі.

"Одним з головних завдань, можливо, навіть найголовнішим завданням держави є захист безпеки. Безпеки у всіх вимірах", – заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

Так, днями міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що після 18-річної перерви до складу Війська Польського знову ввійде ​​​​​​ракетно-артилерійський підрозділ. Водночас в місті Августів неподалік від кордону з Білоруссю розмістять саперний батальйон.

За словами віцепрем'єра Качинського, чисельність дивізій в польській армії зросте з трьох до шести. До того ж не виключають появи ще й додаткової сьомої.

Нагадаємо, у Росії заговорили про можливу операцію "вагнерівців" на кордоні Литви і Польщі.

Також ми повідомляли, що ватажком "вагнерівців" у Білорусі став українець.

Після цього стало відомо, що отримавши свободу, завербовані Вагнером росіяни йдуть у запій прямо на вокзалах.