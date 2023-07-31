В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Танк Leopard везут на ремонт. Фото: Польская группа вооружений

В Польшу, в Гливиц, в центр обслуживания и ремонта Leopard 2 прибыло еще больше танков из Украины. Центр начал свою работу 22 июля.

Об этом сообщила польская группа вооружений в Twitter.

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В ведомстве отметили, что сейчас ими занимаются специалисты из Бумар-Лабендах, где начал свою работу танковый хаб.

Танк везут на ремонт. Фото: Польская группа вооружений

Танк везут на ремонт. Фото: Польская группа вооружений

Что известно о танковом хабе

В Польше 22 июля начал работу центр для того, чтобы ремонтировать и технически обслуживать немецкие танки Leopard, которыми пользуются ВСУ на войне против РФ.

"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", — сообщал ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.