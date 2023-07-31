В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины
В Польшу, в Гливиц, в центр обслуживания и ремонта Leopard 2 прибыло еще больше танков из Украины. Центр начал свою работу 22 июля.
Об этом сообщила польская группа вооружений в Twitter.
Ремонт танков
В ведомстве отметили, что сейчас ими занимаются специалисты из Бумар-Лабендах, где начал свою работу танковый хаб.
Что известно о танковом хабе
В Польше 22 июля начал работу центр для того, чтобы ремонтировать и технически обслуживать немецкие танки Leopard, которыми пользуются ВСУ на войне против РФ.
"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", — сообщал ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.