У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Танк Leopard везуть на ремонт. Фото: Польська група озброєнь

До Польщі у місто Ґлівіце до центру обслуговування та ремонту Leopard 2 прибуло ще більше танків з України. Центр розпочав свою роботу 22 липня.

Про це повідомила Польська група озброєнь у Twitter.

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У відомстві зазначили, що наразі ними займаються фахівці з Бумар-Лабендах, де почав свою роботу танковий хаб.

Танк везуть на ремонт. Фото: Польська група озброєнь

Танк везуть на ремонт. Фото: Польська група озброєнь

Що відомо про танковий хаб

У Польщі 22 липня розпочав свою роботу центр для того, щоб ремонтувати та технічно обслуговувати німецькі танки Leopard, якими користуються ЗСУ на війні проти РФ.

"Центр капітального ремонту в Глівіце запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", — повідомляв раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нагадаємо, Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.