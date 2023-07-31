У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт
До Польщі у місто Ґлівіце до центру обслуговування та ремонту Leopard 2 прибуло ще більше танків з України. Центр розпочав свою роботу 22 липня.
Про це повідомила Польська група озброєнь у Twitter.
Ремонт танків
У відомстві зазначили, що наразі ними займаються фахівці з Бумар-Лабендах, де почав свою роботу танковий хаб.
Що відомо про танковий хаб
У Польщі 22 липня розпочав свою роботу центр для того, щоб ремонтувати та технічно обслуговувати німецькі танки Leopard, якими користуються ЗСУ на війні проти РФ.
"Центр капітального ремонту в Глівіце запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", — повідомляв раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Нагадаємо, Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.