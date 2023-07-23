В Польше уже начали ремонтировать танки Leopard, находившиеся на войне в Украине

Центр ремонта и технического обслуживания немецких танков Leopard. Фото: Мариуш Блащак

В Польше начал работу центр для того, чтобы ремонтировать и технически обслуживать немецкие танки Leopard, которыми пользуются ВСУ на войне против РФ. Его удалось открыть в Гливице.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.

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"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", — отметил министр.

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Поддержка Германии

Ранее Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.

Напомним, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник подчеркнул, что предварительный прорыв во взаимоотношениях Украины с западными партнерами произошел на февральском "Рамштайне", где было принято решение о передаче ВСУ танков. Следующий прорывный "Рамштайн" будет связан с самолетами.