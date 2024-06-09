Взрывы в Миргороде днем 9 июня

В Полтавской области раздались взрывы — что известно
Взрывы в Миргороде Полтавской области раздались днем, 9 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Миргороде
"В Миргороде в Полтавской области раздались взрывы", — говорится в сообщении.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Миргорода.
Напомним, на протяжении прошедших суток оккупанты атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов и авиаударов погиб человек, еще четыре человека пострадали. Также зафиксировано попадание в 13 частных домов и в автомобиле.
Также российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.
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