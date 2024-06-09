Взрывы в Миргороде днем 9 июня

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрывы в Миргороде Полтавской области раздались днем, 9 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Миргороде

"В Миргороде в Полтавской области раздались взрывы", — говорится в сообщении.

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Миргорода.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на протяжении прошедших суток оккупанты атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов и авиаударов погиб человек, еще четыре человека пострадали. Также зафиксировано попадание в 13 частных домов и в автомобиле.

Также российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.