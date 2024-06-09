Вибухи в Миргороді вдень 9 червня

У Полтавській області пролунали вибухи — що відомо
Вибухи в Миргороді Полтавської області пролунали вдень, 9 червня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Миргороді
"У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракет в напрямку Миргорода.
Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів та авіаударів загинула людина, ще четверо осіб постраждали. До того ж зафіксовано влучання у 13 приватних будинків та в автомобілі.
Також російські війська вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію.
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