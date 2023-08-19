В Полтавской области взрывы: вражеский обстрел
19 августа 2023 00:28
обновлено: 00:37
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
В Украине ночью, 19 августа, идет угроза удара враждебными БПЛА. РФ продолжает обстреливать Украину, в результате чего в Полтавской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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