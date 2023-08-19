В Полтавской области взрывы: вражеский обстрел

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Украине ночью, 19 августа, идет угроза удара враждебными БПЛА. РФ продолжает обстреливать Украину, в результате чего в Полтавской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:29. В Полтавской области слышны сильные взрывы. Предварительно работает ПВО по целям.

Обновлено 00:35. В "красных" областях есть угроза атки БпЛА. Воздушная тревога сохраняется в значительной части регионов Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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