У Полтавській області вибухи: ворожий обстріл

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

В Україні вночі, 19 серпня, триває загроза удару ворожими БпЛА. РФ продовжує обстрілювати Україну, внаслідок чого в Полтавській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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