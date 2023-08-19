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У Полтавській області вибухи: ворожий обстріл

19 серпня 2023 00:28
оновлено: 00:37
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Інна Буряк
редактор
У Полтавській області вибухи: ворожий обстріл
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні вночі, 19 серпня, триває загроза удару ворожими БпЛА. РФ продовжує обстрілювати Україну, внаслідок чого в Полтавській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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