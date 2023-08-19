У Полтавській області вибухи: ворожий обстріл
19 серпня 2023 00:28
оновлено: 00:37
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
В Україні вночі, 19 серпня, триває загроза удару ворожими БпЛА. РФ продовжує обстрілювати Україну, внаслідок чого в Полтавській області прогриміли вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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