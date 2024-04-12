В Воздушных силах назвали количество Patriot, необходимое для защиты своей страны

ЗРК Patriot. Фото: Reuters

В Воздушных силах назвали необходимое для защиты Украины количество ЗРК Patriot. Украине нужно несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Укринформ.

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"Нам нужно в идеале несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации — это сдерживающая сила. А также защитить Украину от баллистики", — сказал он.

Евлаш также отметил, что сейчас сбивать баллистические ракеты способны только ЗРК Patriot. Хотя есть надежда, что это могут делать системы SAMP/T, когда Украина получит их в нужном количестве.

По его словам, влиять на работу всех типов ракет также могут средства РЭС, позволяющие уклонить их от заданного маршрута. Однако ракеты могут упасть в каком-нибудь другом месте, например, в поле.

Если в начале полномасштабного вторжения наши партнеры предоставили Украине системы ПВО, которые помогли частично закрыть наше небо, то сейчас поставки этих средств замедлились по нескольким причинам.

Кроме того, в мире нет достаточного количества ПВО, чтобы сразу отдать Украине. Каждое государство заботится, прежде всего, о своей безопасности, несмотря на поддержку нашей страны. Никто, отметили в Воздушных силах, не снимет свое ПВО с боевого дежурства и не отдаст Украине, хотя их страны не находятся в состоянии войны.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты выделят 138 миллионов долларов на модернизацию украинских систем противовоздушной обороны. Это поможет отражать российские атаки на энергетическую сеть и людей.

Как ранее сообщалось, главнокомандующий объединенными войсками НАТО генерал ВС США Кристофер Каволи предупредил Конгресс, что в течение нескольких недель Россия может преобладать Украину в 10 до 1 по количеству артиллерийских снарядов. Он призвал не бросать Украину в беде.