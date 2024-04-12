У Повітряних силах назвали кількість Patriot, необхідну для захисту своєї країни

ЗРК Patriot. Фото: Reuters

У Повітряних силах назвали необхідну для захисту України кількість ЗРК Patriot. Україні потрібно кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Укрінформ.

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"Нам потрібно в ідеалі кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ і південний схід від російської авіації — це сила, що стримує. А також захистити Україну від балістики", — сказав він.

Євлаш також зазначив, що зараз збивати балістичні ракети здатні лише ЗРК Patriot. Хоча є надія, що це можуть робити системи SAMP/T, коли Україна отримає їх у потрібній кількості.

За його словами, впливати на роботу всіх типів ракет також можуть кошти РЕМ, які дають змогу ухилити їх від заданого маршруту. Однак ракети можуть впасти в якомусь іншому місці, наприклад, у полі.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення наші партнери надали Україні системи ППО, які допомогли частково закрити наше небо, то зараз постачання цих коштів сповільнилося з кількох причин.

Крім того, у світі немає достатньої кількості коштів ППО, щоб одразу віддати Україні. Кожна держава піклується передусім про свою безпеку, незважаючи на підтримку нашої країни. Ніхто, зазначили у Повітряних силах, не зніме своє ППО з бойового чергування і не віддасть Україні, хоча їхні країни не перебувають у стані війни.

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати виділять 138 мільйонів доларів на модернізацію українських систем протиповітряної оборони. Це допоможе відбивати російські атаки на енергетичну мережу та людей.

Як раніше повідомлялось, головнокомандувач об'єднаними військами НАТО, генерал ЗС США Крістофер Каволі попередив Конгрес, що протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів. Він закликав не кидати Україну в біді.