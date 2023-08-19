В Воздушных силах назвали самую большую угрозу среди российской авиации

Российский самолет Су-35. Фото: росСМИ

Основная угроза среди российской авиации — это самолет Су-35. Для того чтобы их уничтожить, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen.

Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук.

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Самая большая угроза среди российской авиации

По словам командующего ПС Николая Олещука, основная угроза среди российской авиации — это самолет Су-35. Для того чтобы их уничтожить, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen.

По классике ведения воздушного боя, если противник потеряет 2-5% таких самолетов, он откажется от выполнения боевого задания и будет анализировать, что он (противник — ред.) делает не так.

И добавил, что при предоставлении Украине современных истребителей, мы смогли бы получить преимущество в воздухе на всей территории.

Напомним, ранее Николай Олещук рассказывал, что истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.