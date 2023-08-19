В Воздушных силах назвали самую большую угрозу среди российской авиации
Основная угроза среди российской авиации — это самолет Су-35. Для того чтобы их уничтожить, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen.
Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук.
Самая большая угроза среди российской авиации
По словам командующего ПС Николая Олещука, основная угроза среди российской авиации — это самолет Су-35. Для того чтобы их уничтожить, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen.
По классике ведения воздушного боя, если противник потеряет 2-5% таких самолетов, он откажется от выполнения боевого задания и будет анализировать, что он (противник — ред.) делает не так.
И добавил, что при предоставлении Украине современных истребителей, мы смогли бы получить преимущество в воздухе на всей территории.
Напомним, ранее Николай Олещук рассказывал, что истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.