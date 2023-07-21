У Повітряних силах назвали найнебезпечніший для України російський літак

Російський винищувач СУ-35. Фото: РосЗМІ

Незабаром стартує перша хвиля навчань українських військових на американських винищувачах F-16. Однак, як виявилось, росіяни мають літаки, які можуть протиставити навіть за таких умов.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Юрія Ігната, винищувач СУ-35, який є в арсеналі російської авіації, співставний за своїми характеристиками з F-16. Це один із кращих літаків ворога.

"Основний літак, який загрожує нам, — це СУ-35. Це треба визнати. Він збивається. Але він все ж таки технологічний і має серйозне озброєння. Плюс основне в літаку — це радар, це здатність бачити ціль, прицільно-навігаційний комплекс, який може працювати по противнику, тобто супроводжувати і вести вогонь відразу по декількох повітряних цілях. І це Су-35 має. Крім того, він має засоби захисту, засоби радіоелектронної боротьби тощо", — розповів Ігнат.

До того ж СУ-35 може переносити ракети великої дальності класу "повітря-повітря" Р-37. Як стверджує Юрій Ігнат, це один з найнебезпечніших снарядів.

"Вони (росіяни, — Ред.) заявляють, що їхня дальність 380 кілометрів, але наші пілоти дуже скептично відносяться до цих заяв. Але 200+ кілометрів вона таки б'є. Це навіть більше ніж дальність ракети AIM-120 AMRAAM", — зазначив речник.

При цьому наразі невідомо, скільки таких ракет ще є на озброєнні в росіян. Юрій Ігнат каже, що, можливо, великої кількості Р-37 окупанти не мають. Водночас у загарбників в запасі є ще один козир — винищувач СУ-57. Однак наразі таких літаків над Україною не помічали.

"Десь вони там літають, але на фронті їх, зрештою, ніхто не бачив. Хоча в російських пабліках писали, що вони нібито десь застосовуються — ну, можливо, але офіційно зафіксовано цього не було", — заявив Ігнат.

На думку речника Командування Повітряних сил, в українців всеодно є шанси вистояти. Адже окрім F-16 Західні партнери передають ЗСУ й інші сучасні озброєння.

"При грамотних діях, при підтримці наземного ППО, наприклад Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде, принаймні, жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями", — підсумував він.

Нагадаємо, у ЗСУ спрогнозували, чи буде прорив росіян біля Куп'янська.

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