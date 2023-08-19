Винищувачі F-16 вже були в Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці

Командувач Повітряних сил Микола Олещук. Фото: Повітряні сили

Винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук в ефірі телемарафону.

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Винищувачі F-16 в Україні

За словами Миколи Олещука, жодних проблем з посадкою та зльотом винищувачів в Україні не буде. Крім того, Україна готує всю необхідну інфраструктуру для цього.

"Ми займаємось підготовкою наших злітно-посадкових смуг, проводимо реконструкцію, покращуємо покриття, покращуємо інфраструктуру, будуємо нові захисні споруди. З моменту набуття Україною літаків, ми зможемо прийняти їх в Україні", — розповів командувач Повітряних сил.

Коли винищувачі будуть на фронті

Судячи з підсумків саміту НАТО у Вільнюсі, поставки винищувачів F-16 плануються на кінець 2023 року або на початок 2024-го. Або ж, за оцінками міністра закордонних справ Дмитра Кулеба і партнерів зі США, до кінця першого кварталу наступного року.

Нагадаємо, за словами речник ПСУ Юрія Ігната, цілком ймовірно, що з осені Росія поновить ракетні удари по обʼєктах української енергетики. Противник намагатиметься вдарити якомога сильніше, щоби заподіяти якнайбільше збитків.