Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах назвали найбільшу загрозу серед російської авіації arrow

У Повітряних силах назвали найбільшу загрозу серед російської авіації

19 серпня 2023 23:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали найбільшу загрозу серед російської авіації
Російський літак Су-35. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Основна загроза серед російської авіації — це літак Су-35. Для того, щоб їх знищити, достатньо ланки літаків типу F-16 або Gripen.

Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук

Читайте також:

Найбільша загроза серед російської авіації

За словами командувача ПС Миколи Олещука, основна загроза серед російської авіації — це літак Су-35. Для того, щоб їх знищити, достатньо ланки літаків типу F-16 або Gripen.

За класикою ведення повітряного бою, якщо противник втратить 2-5% таких літаків, він відмовиться від виконання бойового завдання і буде аналізувати що він (противник — ред.) робить не так.

І додав, що за умови надання Україні сучасних винищувачів, ми змогли б отримати перевагу у повітрі на всій території. 

Нагадаємо, що раніше Микола Олещук розповідав, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз