У Повітряних силах назвали найбільшу загрозу серед російської авіації

Російський літак Су-35. Фото: росЗМІ

Основна загроза серед російської авіації — це літак Су-35. Для того, щоб їх знищити, достатньо ланки літаків типу F-16 або Gripen.

Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

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За словами командувача ПС Миколи Олещука, основна загроза серед російської авіації — це літак Су-35. Для того, щоб їх знищити, достатньо ланки літаків типу F-16 або Gripen.

За класикою ведення повітряного бою, якщо противник втратить 2-5% таких літаків, він відмовиться від виконання бойового завдання і буде аналізувати що він (противник — ред.) робить не так.

І додав, що за умови надання Україні сучасних винищувачів, ми змогли б отримати перевагу у повітрі на всій території.

Нагадаємо, що раніше Микола Олещук розповідав, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.