В Воздушных силах назвали области, в которые летят "шахеды"
Ночью 2 июля в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Николаевская и Херсонская области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 2 июля
Обновлено 00:10. Воздушные силы предупредили об угрозе применения БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено 00:12. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Обновлено 00:18. Актуальная карта воздушных тревог в Украине.
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Напомним, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.
Также мы писали, что 1 июля российские оккупанты обстреляли прифронтовые общины Запорожской области. В результате вражеской атаки єсть погибший и раненые.