В Воздушных силах назвали области, в которые летят "шахеды"

"Шахед" в воздухе. Фото: google.com

Ночью 2 июля в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Николаевская и Херсонская области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 2 июля

Обновлено 00:10. Воздушные силы предупредили об угрозе применения БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:12. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Источник: t.me/ermaka2022

Обновлено 00:18. Актуальная карта воздушных тревог в Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

Также мы писали, что 1 июля российские оккупанты обстреляли прифронтовые общины Запорожской области. В результате вражеской атаки єсть погибший и раненые.