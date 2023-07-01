Окупанти обстріляли Запорізьку область: загинув 51-річний чоловік

Російські окупанти поряд з артилерію. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 1 липня, російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За словами Малашко, під час обстрілу Малої Токмачки загинув 51-річний чоловік.

"В Преображенці двоє постраждалих — 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога", — повідомив Малашко.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Очільник Запорізької ОВА закликав людей виїжджати до безпечних місць.

Допис Малашко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 8 ракетних та 58 авіаційних ударів. Крім того, противник застосував крилату ракету "Іскандер-К", вдаривши по Донеччині.

Також ми писали, що вчора, 30 червня, російські окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці, що у Херсонській області. Внаслідок цього постраждала сім'я з дитиною.

Додамо, 30 червня, окупанти обстріляли школу у селі Сергіївка, що на Донеччині. Армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.