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В Воздушных силах подтвердили сбивание российского самолета Ту-22

19 апреля 2024 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах подтвердили сбивание российского самолета Ту-22
Российский самолет Ту-22М3. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины 19 апреля уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22, которыми оккупанты обстреливают украинские города.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

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В ведомстве рассказали, что Воздушные силы во взаимодействии с ГУР уничтожили российский самолет Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22.

"Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты. Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории", — говорится в сообщении.

Какие воздушные цели выпустила РФ по Украине ночью 19 апреля

В ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА.

Всего враг применил 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников.

  • Две крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Рязань — РФ);
  • 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ);
  • 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и акватории Азовского моря);
  • две крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • шесть крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Так, силы ПВО этой ночью уничтожили:

  • две крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
  • 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • две крылатые ракеты Х-22.
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Уничтожены воздушные цели РФ воздушными силами. Фото: t.me/ComAFUA

Напомним, 19 апреля военный самолет Ту-22м3 РФ упал в Ставропольском крае. Предварительно именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

А 17 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в российской Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Его стоимость от 10 до 15 миллионов долларов.

самолет
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обстрелы
ПВО
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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