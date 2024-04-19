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У Повітряних силах підтвердили збиття російського літака Ту-22

19 квітня 2024 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах підтвердили збиття російського літака Ту-22
Російський літак Ту-22М3. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України 19 квітня знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Він є носієм крилатих ракет Х-22, якими окупанти обстрілюють українські міста.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил

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Збиття російського літака Ту-22М3

У відомстві розповіли, що Повітряні сили у взаємодії з ГУР знищили російський літак Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22.

"Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території", — йдеться у повідомленні. 

Які повітряні цілі випустила РФ по Україні вночі 19 квітня

У ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. 

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

  • дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань — РФ);
  • 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ);
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та з акваторії Азовського моря);
  • дві крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • шість крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).  

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. 

Так, сили ППО цієї ночі знищили:

  • дві крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
  • 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • дві крилаті ракети Х-22.
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Знищені повітряні цілі РФ Повітряними силами. Фото: t.me/ComAFUA 

Нагадаємо, 19 квітня військовий літак  Ту-22м3 РФ впав у Ставропольському краю. Попередньо, саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста. 

А 17 квітня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

літак
аварія
обстріли
ППО
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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