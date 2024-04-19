В Росії розбився бомбардувальник ТУ-22 — момент падіння потрапив на відео

Падіння російського літака Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Військовий літак РФ впав у Ставропольському краї зранку 19 квітня. Попередньо, це був Ту-22м3, із якого атакували українські міста.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Падіння російського літака Ту-22м3 19 квітня

Оновлено 07:52. У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що російський літак, що впав у полі в Ставропольському краї у Росії, — це військовий Ту-22М3, який атакував вночі ракетами Україну.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що причиною аварії стала нібито технічна несправність, боєкомплекту на борту не було, а літак упав у безлюдній місцевості.

Зранку 19 квітня у Красногвардійському районі Ставропольського краю Росії впав бомбардувальник Ту-22м3.

Саме з таких літаків окупаційна армія регулярно завдає ракетних ударів по Україні. Місцеві Telegram-канали пишуть, що пілоти вижили інші подробиці наразі невідомі.

Падіння російського літака Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Падіння російського літака Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Також у соцмережах шириться дві версії падіння літака: перша — це успішна робота Збройних сил України, друга — російське ППО "відпрацювало" по літаку, прийнявши його за український дрон.

Попри чутки, офіційної інформації нараз немає. Усі дані уточнюються.

Нагадаємо, 17 квітня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

Крім того, 5 квітня безпілотники ГУР здійснили атаку на російський аеродром в Єйськ. Внаслідок цього вдалося пошкодити сім ворожих літаків.