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В Росії розбився бомбардувальник ТУ-22 — момент падіння потрапив на відео

19 квітня 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії розбився бомбардувальник ТУ-22 — момент падіння потрапив на відео
Падіння російського літака Ту-22м3. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військовий літак РФ впав у Ставропольському краї зранку 19 квітня. Попередньо, це був Ту-22м3, із якого атакували українські міста. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Падіння російського літака Ту-22м3 19 квітня

Оновлено 07:52. У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що російський літак, що впав у полі в Ставропольському краї у Росії, — це військовий Ту-22М3, який атакував вночі ракетами Україну. 

Водночас у Міноборони РФ заявили, що причиною аварії стала нібито технічна несправність, боєкомплекту на борту не було, а літак упав у безлюдній місцевості.

Зранку 19 квітня у Красногвардійському районі Ставропольського краю Росії впав бомбардувальник Ту-22м3.

Саме з таких літаків окупаційна армія регулярно завдає ракетних ударів по Україні. Місцеві Telegram-канали пишуть, що пілоти вижили інші подробиці наразі невідомі.

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Падіння російського літака Ту-22м3. Фото: росЗМІ
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Падіння російського літака Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Також у соцмережах шириться дві версії падіння літака: перша — це успішна робота Збройних сил України, друга — російське ППО "відпрацювало" по літаку, прийнявши його за український дрон.

Попри чутки, офіційної інформації нараз немає. Усі дані уточнюються.

Нагадаємо, 17 квітня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

Крім того,  5 квітня безпілотники ГУР здійснили атаку на російський аеродром в Єйськ. Внаслідок цього вдалося пошкодити сім ворожих літаків. 

війна
літак
аварія
обстріли
Росія

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