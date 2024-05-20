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В Воздушных силах поделились подробностями из учений украинских пилотов на тренажерах F-16

20 мая 2024 20:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские пилоты отрабатывают боевые задачи на тренажере F-16
Пилот на тренажере F-16. Фото: Командование Воздушных сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пилоты продолжают обучение, чтобы в будущем сесть на борт обещанных партнерами истребителей F-16. Для этого Чехия предоставила воинам специальный авиатренажер.

О первых впечатлениях пилотов рассказала пресс-служба Командования Воздушных сил в понедельник, 20 мая.

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Так, пилоты одной из бригад тактической авиации уже отрабатывают боевые миссии на авиационном тренажере F-16, который предоставила Чехия.

Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий объяснил, почему получение этой современной платформы стало настоящим "прорывом".

обучение украинских пилотов на F-16
Пилот на тренажере F-16. Фото: Командование Воздушных сил

"Я уже более 20 лет занимаюсь авиатренажерами самолетов типа "Су" и "МиГ" и все эти годы нам приходилось, мягко говоря, непросто. Ведь ситуация со снабжением новой техники длительный период была близка к критической. Нет, мы никогда не опускали" рук", — сказал он.

По словам военного, пытались делать все возможное: ремонтировать, модернизировать, осовременивать программное обеспечение, привлекать украинских производителей. Также использовали старые тренажеры в качестве доноров для более новых.

всем бригадам тактической авиации ПС ВСУ передадут тренажеры F-16
Тренажер F-16. Фото: Командование Воздушных сил

"Мы часто слышали о "нехватке средств" или "не ко времени", но благодаря усилиям специалистов, которые готовы днем и ночью бегать с паяльником в руках вокруг техники, нам удавалось сохранить оборудование", — вспомнил он.

Воздушные Силы перешли на авиационные тренажеры с использованием виртуальной или фиксированной реальности, что придает пилоту ощущение реальности полета и больший угол обзора. В то же время в передовых странах их используют в течение последних пяти лет.

Дмитрий отметил, что собирать тренажер F-16 — только в удовольствие: удалось быстро справиться и сразу приступить к первым запускам. Он уточнил, что первым в Украине сел в кабину нового тренажера, а до этого испытал немало советских версий.

Чехия передала Украине и тренажеры F-16
Тренажер F-16. Фото: Командование Воздушных сил

По его словам, в первые секунды симуляции полета он почувствовал значительную разницу: реалистичность ощущений, перегрузка, огромный выбор карт, режимов, сценариев и возможность отрабатывать применение различного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях. Офицер объяснил, что разобраться с обслуживанием такой техники вообще не проблема.

"Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Я хорошо помню тренажеры, компьютерная составляющая которых занимала несколько десятков шкафов по 15 метров в длину и какая морока, когда в таком тренажере что-то вылетает. Или тренажеры с кабельным планом по полторы тонны, который грузится в ЗиЛ с горкой", — заверил он.

украинские пилоты учатся на F-16, передаваемом Чехией
Тренажер F-16. Фото: Командование Воздушных сил

Дмитрий заметил, что с началом полномасштабного вторжения России увеличилась и нагрузка, поскольку коллектив совсем небольшой. До войны пилоты тоже часто оставались на службе "сверхурочно": ремонтировали и модернизировали технику.

авиасимуляторы для обучения украинских пилотов на F-16
Тренажер F-16. Фото: Командование Воздушных сил

"Но сейчас прибавилось и командировок, и задач… Да и нагрузка на учебно-тренировочную базу выросла, ведь, как бы пафосно это ни звучало, от числа налета на тренажерах, зависят жизнь наших пилотов, а они у нас на вес золота", — добавил он.

В Воздушных силах заявили, что в ближайшее время такими платформами укомплектуют все бригады тактической авиации.

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Скриншот сообщения Командование Воздушных сил
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Скриншот сообщения Командование Воздушных сил
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Скриншот сообщения Командование Воздушных сил

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.

Также Reuters писало, что Украину ожидает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне-июле.

учеба
самолеты
истребитель
война в Украине
тренировки
F-16
пилоты

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