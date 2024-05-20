Військові показали ефектні кадри знищення російської техніки

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Українські військові продовжують бити по ворожій техніці. Бійці 100-ї окремої механізованої бригади поділилися кадрами за допомогою FPV-дрона знищили БМП окупантів.

Про це пресслужба бригади повідомила у Telegram у понеділок, 20 травня.

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Знищення техніки окупантів

Військовий підрозділ ударних безпілотників 100 ОМБр VORON 100 на сході України успішно знищив ворожу БМП-2.

"Цього разу геть не пощастило орківській БМП-2 – після враження FPV-дроном вона перетворилася на ефектний смолоскип! Далі буде ще спекотніше", — додали військові.

Нагадаємо, бійці 3-ї окремої штурмової бригади щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожої техніки. Вони показали, як б'ють по ворогу та не дозволяють йому закріпитися на позиціях.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.