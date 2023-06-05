Стало известно, почему "Шахеды" достигают Киева

В Воздушных силах объяснили, почему российские дроны долетают до Киева
Российские дроны-камикадзе иранского происхождения долетают до украинской столицы из-за нехватки средств для их сбивания на других участках маршрута полета. Хотя подразделения противовоздушной обороны делают максимум от них зависящее теми силами и средствами, которые имеются в их распоряжении.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Почему эти дроны долетают до Киева? Они долетают потому, что если бы было достаточно средств эффективно их сбивать, то сбивали бы", — сказал Игнат.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на недостаток достаточного количества огневых и технических средств, беспилотники сбивают, когда есть возможность.
"Но основное сбивается здесь — когда они атакуют Киев", — отметил военный.
Как Россия использует БпЛА
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о том, что в разобранных иранских дронах-камикадзе Shahed были найдены компоненты, производимые в странах, с которыми Украина поддерживает союзнические отношения. Согласно его заявлениям, предполагается, что эти запасные части могли быть приобретены до начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 года противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер".
Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.
В Деснянском районе от обломков российских ракет пострадали люди. Погибли три человека.