Стало відомо, чому "Шахеди" досягають Києва

Іранський дрон-камікадзе "Шахед-136". Фото: Wikipedia commons

Російські дрони-камікадзе іранського походження долітають до української столиці через брак засобів для їхнього збиття на інших ділянках маршруту польоту. Хоча підрозділи протиповітряної оборони роблять максимум від них залежного тими силами й засобами, які наявні в їхньому розпорядженні.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

"Чому ці дрони долітають до Києва? Вони долітають тому, що якби було достатньо засобів ефективно їх збивати, то збивали б", — сказав Ігнат.

При цьому він наголосив, що попри нестачу достатньої кількості вогневих і технічних засобів, безпілотники збивають, коли є можливість.

"Але основне збивається тут — коли вони атакують Київ", — зазначив військовий.

Як Росія використовує БпЛА

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про те, що у розібраних іранських дронах-камікадзе Shahed було знайдено компоненти, вироблені у країнах, з якими Україна підтримує союзницькі відносини. Згідно з його заявами, передбачається, що ці запасні частини могли бути придбані до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02:45 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

У Деснянському районі від уламків російських ракет постраждали люди. Загинуло три особи.