В Воздушных силах прокомментировали уничтожение вражеского состава БК Херсонской области

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил ликвидацию складов боеприпасов российских оккупантов возле оккупированного Геническа в Херсонской области. Случилось это 18 июня около 6 утра.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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"Вы уже, видимо, видели работу в селе Рыково (когда-то Партизаны), где пылают склады боеприпасов. Командующий уже поблагодарил у себя в официальном Telegram-канале ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов — меньше этого полетит по нашим защитникам. Чем больше таких ударов по составам врага, тем меньше противник будет наносить удары, в том числе из артиллерии", — подчеркнул Игнат.

"Хлопок" от ВСУ

На Херсонщине в районе оккупированного поселка Рыково раздался взрыв вражеского боевого комплекта .Также взрывы были слышны в Лазурном.

Напомним, в Херсонской области продолжается зачистка территории от мин, нанесенных из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. В настоящее время разминировано уже 8 гектаров Корабельного района города Херсона.