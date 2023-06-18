У Повітряних силах прокоментували знищення ворожого складу БК на Херсонщині
Речник Командування Повітряних сили ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив ліквідацію складів боєприпасів російських окупантів біля окупованого Генічеська на Херсонщині. Сталося це 18 червня близько 6 ранку.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Рикове (колись – Партизани), де палають склади боєприпасів. Командувач уже подякував у себе в офіційному Telegram-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих складів — менше цього полетить по наших захисниках. Чим більше таких ударів по складах ворога, тим менше противник буде завдавати ударів, зокрема з артилерії", — наголосив Ігнат.
"Бавовна" від ЗСУ
На Херсонщині в районі окупованого селище Рикове пролунав вибух ворожого бойового комплекту. Також вибухи було чути у Лазурному.
Нагадаємо, на Херсонщині триває зачищення території від мін, нанесених через підрив росіянами Каховської ГЕС. Наразі розміновано вже 8 гектарів Корабельного району міста Херсон.