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У Повітряних силах прокоментували знищення ворожого складу БК на Херсонщині

18 червня 2023 10:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Повітряних силах прокоментували знищення ворожого складу БК на Херсонщині
Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник Командування Повітряних сили ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив ліквідацію складів боєприпасів російських окупантів біля окупованого Генічеська на Херсонщині. Сталося це 18 червня близько 6 ранку.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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"Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Рикове (колись – Партизани), де палають склади боєприпасів. Командувач уже подякував у себе в офіційному Telegram-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих складів — менше цього полетить по наших захисниках. Чим більше таких ударів по складах ворога, тим менше противник буде завдавати ударів, зокрема з артилерії", — наголосив Ігнат.

"Бавовна" від ЗСУ

На Херсонщині в районі окупованого селище Рикове пролунав вибух ворожого бойового комплекту. Також вибухи було чути у Лазурному.

Нагадаємо, на Херсонщині триває зачищення території від мін, нанесених через підрив росіянами Каховської ГЕС. Наразі розміновано вже 8 гектарів Корабельного району міста Херсон.

 

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