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В Воздушных силах рассказали, возможна ли массированная атака россии на Пасху

10 апреля 2023 14:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Воздушных силах рассказали, возможна ли массированная атака россии на Пасху
Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В настоящее время военные не могут дать однозначного ответа на вопрос, может ли россия нанести массированный удар по Украине на Пасху. Украинцам следует быть готовыми к ракетной атаке в любое время.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Вероятность атаки на Пасху

"У нас уже кто-то и отпраздновал Пасху... Празднуют по-разному. Но то, что страна, использующая религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю Московский патриархат, может сделать это (нанести ракетные удары, — ред.) и на Пасха, а может, и нет", — сказал Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что признаки подготовки врага к ударам есть всегда. Поэтому сложно сказать, когда именно эта атака произойдет.

"То, что корабли выходят-заходят, самолеты тоже на аэродромах базирования их. Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них... Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время", — подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что россия продолжает использовать религию как оружие для дискредитации Украины на международной арене.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что Украина ожидает поставок зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут учиться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

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