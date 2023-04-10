У Повітряних силах розповіли, чи можлива масована атака рф на Великдень

Юрій Ігнат. Фото: armyinform.com.ua

Наразі військові не можуть дати однозначної відповіді на запитання, чи може росія завдати масованого удару по Україні на Великдень. Українцям варто бути готовими до ракетної атаки в будь-який час.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Імовірність атаки на Великдень

"В нас вже хтось і відсвяткував Великдень...Святкують по різному. Але те, що країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це (завдати ракетних ударів, — ред.) і на Великдень, а може і ні", — сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що ознаки підготовки ворога до ударів є завжди. Тому важко сказати, коли саме ця атака відбудеться.

"Те, що кораблі виходять-заходять, літаки теж на аеродромах базування їхніх. Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де знаходяться літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них...Ми мусимо бути в готовності і мусимо захищати країну в будь-який час", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.