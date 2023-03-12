Експерт розповів, як росіяни змінили тактику атаки на Україну під час останнього ракетного удару

Петро Черник

Масована атака рф 9 березня не стала для України несподіванкою. Ворог своїми обстрілами "стратегічної мети не досягнув і вже не досягне".

Про це розповів військовий аналітик полковник Петро Черник у коментарі Military Media Center.

Про що свідчить останній ракетний обстріл

Під час останньої масованої ракетної атаки по Україні ворог здійснив 81 пуск ракет різних видів. Шість із них — гіперзвукові ракети Х-47 "Кинджал".

Після цього аналітик зробив певні висновки:

Накопичити насправді великий потенціал у 120-140-160 ракет, "аби нам дійсно було боляче", росія не може.

Українська ППО підняла коефіцієнт збиття ракет ворога до 80-90%. Це стало причиною застосування росією т.зв. "колабораційного" способу залпу, тобто застосування багатьох ракет різних видів. Зокрема, тих ракет, які українські війська поки не можуть збивати: С-300, Х-22 та "Кинджал".

Це свідчить про те, що адекватного ракетного потенціалу неядерних ракет у росії уже практично немає. Вони вдаються до крайньо дефіцитної і дуже рідкісної ракети;

Найімовірніше, що відстань між залпами буде зростати. Але певний ракетний потенціал ворог все ще зберігає;

Україні треба якомога більше ППО. Українські війська очікують на зенітно-ракетну систему Patriot, із застосуванням якої сподіваються подолати загрозу від гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України. Зафіксовані влучання у 10 регіонах — Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінниччині. Без опалення і частково без світла Київщина та Одещина. Окупована Запорізька АЕС знеструмлена.

У Золочівському районі на Львівщині ракета зруйнувала приватні житлові будинки. Загинуло п’ятеро людей.

Одна людина загинула і ще дві поранені у Дніпропетровській області. У Києві у Святошинському районі пошкоджено майже 20 автівок. Поранено двоє людей.

Українська ППО знищила 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" із всіх запущених 48, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.