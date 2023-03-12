Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт розповів, як росіяни змінили тактику атаки на Україну під час останнього ракетного удару arrow

Експерт розповів, як росіяни змінили тактику атаки на Україну під час останнього ракетного удару

12 березня 2023 11:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Петро Черник
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Масована атака рф 9 березня не стала для України несподіванкою. Ворог своїми обстрілами "стратегічної мети не досягнув і вже не досягне".

Про це розповів військовий аналітик полковник Петро Черник у коментарі Military Media Center.

Читайте також:

Про що свідчить останній ракетний обстріл 

Під час останньої масованої ракетної атаки по Україні ворог здійснив 81 пуск ракет різних видів. Шість із них — гіперзвукові ракети Х-47 "Кинджал". 

Після цього аналітик зробив певні висновки:

  • Накопичити насправді великий потенціал у 120-140-160 ракет, "аби нам дійсно було боляче", росія не може.
  • Українська ППО підняла коефіцієнт збиття ракет ворога до 80-90%. Це стало причиною застосування росією т.зв. "колабораційного" способу залпу, тобто застосування багатьох ракет різних видів. Зокрема, тих ракет, які українські війська поки не можуть збивати: С-300, Х-22 та "Кинджал".
  • Це свідчить про те, що адекватного ракетного потенціалу неядерних ракет у росії уже практично немає. Вони вдаються до крайньо дефіцитної і дуже рідкісної ракети;
  • Найімовірніше, що відстань між залпами буде зростати. Але певний ракетний потенціал ворог все ще зберігає;
  • Україні треба якомога більше ППО. Українські війська очікують на зенітно-ракетну систему Patriot, із застосуванням якої сподіваються подолати загрозу від гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України. Зафіксовані влучання у 10 регіонах — Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінниччині. Без опалення і частково без світла Київщина та Одещина. Окупована Запорізька АЕС знеструмлена.

У Золочівському районі на Львівщині ракета зруйнувала приватні житлові будинки. Загинуло п’ятеро людей.

Одна людина загинула і ще дві поранені у Дніпропетровській області. У Києві у Святошинському районі пошкоджено майже 20 автівок. Поранено двоє людей.

Українська ППО знищила 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" із всіх запущених 48, а також чотири БпЛА Shahed-136/131.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:30 Термінали iBox відновили роботу: які банки приймають послуги

13:30 Одеса та область зі світлом: ремонтні роботи на високовольтних мережах завершено

13:20 Представниця мзс рф Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі

13:04 Екскурсії по Одесі: цікаво і безкоштовно

Новина з фото

13:00 У Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 У Підмосков'ї дружини мобілізованих благають путіна та шойгу повернути чоловіків додому

12:52 Нардепи планують збільшити оборонний бюджет на понад 500 мільярдів гривень

12:39 Пропагандистка Симоньян погрожує, що повернеться на телебачення

12:38 Смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені

12:30 У деяких регіонах застосовують відключення світла, — Укренерго

Новина з відео

12:11 "Слава Україні": грузин Мераб Двалішвілі розгромив прихильника путіна Петра Яна на турнірі UFC

Новина з відео

11:26 Білоруські прикордонники скаржаться, що українці їх залякують: на що образились

Новина з відео

08:53 Астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю після п'яти місяців у космосі

Новина з відео

07:30 Російські війська обстріляли Вугледар забороненими снарядами: перші подробиці

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:00 Впевнена перемога Зорі, успіх Інгульця, нічиї для Олександрії та Чорноморця

Новина з відео

19:58Зеленський розповів про санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з рф

Новина з відео

19:25 Мудрик провів кращий матч за "Челсі": чим відзначився українець

Новина з відео

19:23 ​​​​​​​У Канаді померла остання в історії косатка, яку тримали в неволі

Новина з відео

19:17 Українські військові показали, як знищили вежі спостереження на території росії

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Актуальне по темі

None 12 Березень 13:28

Термінали iBox відновили роботу: які банки приймають послуги

None 12 Березень 13:31

Одеса та область зі світлом: ремонтні роботи на високовольтних мережах завершено

None 12 Березень 13:22

Представниця мзс рф Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі

None 12 Березень 13:25

Екскурсії по Одесі: цікаво і безкоштовно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB