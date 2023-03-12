Експерт розповів, як росіяни змінили тактику атаки на Україну під час останнього ракетного удару
Масована атака рф 9 березня не стала для України несподіванкою. Ворог своїми обстрілами "стратегічної мети не досягнув і вже не досягне".
Про це розповів військовий аналітик полковник Петро Черник у коментарі Military Media Center.
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Про що свідчить останній ракетний обстріл
Під час останньої масованої ракетної атаки по Україні ворог здійснив 81 пуск ракет різних видів. Шість із них — гіперзвукові ракети Х-47 "Кинджал".
Після цього аналітик зробив певні висновки:
- Накопичити насправді великий потенціал у 120-140-160 ракет, "аби нам дійсно було боляче", росія не може.
- Українська ППО підняла коефіцієнт збиття ракет ворога до 80-90%. Це стало причиною застосування росією т.зв. "колабораційного" способу залпу, тобто застосування багатьох ракет різних видів. Зокрема, тих ракет, які українські війська поки не можуть збивати: С-300, Х-22 та "Кинджал".
- Це свідчить про те, що адекватного ракетного потенціалу неядерних ракет у росії уже практично немає. Вони вдаються до крайньо дефіцитної і дуже рідкісної ракети;
- Найімовірніше, що відстань між залпами буде зростати. Але певний ракетний потенціал ворог все ще зберігає;
- Україні треба якомога більше ППО. Українські війська очікують на зенітно-ракетну систему Patriot, із застосуванням якої сподіваються подолати загрозу від гіперзвукових ракет.
Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України. Зафіксовані влучання у 10 регіонах — Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінниччині. Без опалення і частково без світла Київщина та Одещина. Окупована Запорізька АЕС знеструмлена.
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