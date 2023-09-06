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В Воздушных силах рассказали о ночном обстреле: сколько целей удалось уничтожить

6 сентября 2023 07:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах рассказали о ночном обстреле: сколько целей удалось уничтожить
Работа украинского ПВО. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 6 сентября враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Как известно, ночью 6 сентября, россияне выпустили по Украине 33 воздушных целей, в частности:

  • семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
  • одну баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по юго-восточному и южному направлениям (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения", — говорится в сообщении.

Следовательно, силам ПВО удалось уничтожить 23 воздушных цели:

  • семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

обстрелы Украины ночью 6 сентября

Напомним, ночью 6 сентября по всей Украине раздалась воздушная тревога. В частности, взрывы были слышны и в Киеве в результате работы ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших, однако в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты произошло возгорание на территории торгового предприятия.

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