В Воздушных силах рассказали о ночном обстреле: сколько целей удалось уничтожить
В ночь на 6 сентября враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Чем РФ обстреливала Украину сегодня ночью
Как известно, ночью 6 сентября, россияне выпустили по Украине 33 воздушных целей, в частности:
- семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
- одну баллистическую ракету "Искандер-М";
- 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по юго-восточному и южному направлениям (Приморско-Ахтарск, Чауда).
"По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения", — говорится в сообщении.
Следовательно, силам ПВО удалось уничтожить 23 воздушных цели:
- семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- одну баллистическую ракету "Искандер-М";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Напомним, ночью 6 сентября по всей Украине раздалась воздушная тревога. В частности, взрывы были слышны и в Киеве в результате работы ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших, однако в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты произошло возгорание на территории торгового предприятия.