В Воздушных силах рассказали, сколько российских дронов уничтожили на востоке и юге за сутки

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В понедельник, 24 апреля, силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Шесть — на востоке и три — на юге.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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"По состоянию на 18:00 24 апреля уничтожено девять вражеских БпЛА: шесть ударных Shahed-136/131 на восточном направлении — в зоне ответственности воздушного командования "Восток" и три — в зоне ответственности воздушного командования "Юг" — два ударных "Ланцет" и один БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Напомним, авиация ВСУ за сутки, 23 апреля, шесть раз накрыла скопление оккупантов. Также украинские защитники сбили два вражеских дрона.