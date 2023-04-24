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В Воздушных силах рассказали, сколько российских дронов уничтожили на востоке и юге за сутки

24 апреля 2023 20:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах рассказали, сколько российских дронов уничтожили на востоке и юге за сутки
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 24 апреля, силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Шесть — на востоке и три — на юге.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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"По состоянию на 18:00 24 апреля уничтожено девять вражеских БпЛА: шесть ударных Shahed-136/131 на восточном направлении — в зоне ответственности воздушного командования "Восток" и три — в зоне ответственности воздушного командования "Юг" — два ударных "Ланцет" и один БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

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Напомним, авиация ВСУ за сутки, 23 апреля, шесть раз накрыла скопление оккупантов. Также украинские защитники сбили два вражеских дрона.

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