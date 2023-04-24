У Повітряних силах розповіли, скільки російських дронів знищили на сході та півдні за добу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У понеділок, 24 квітня, сили протиповітряної оборони знищили дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів. Шість — на сході та три — на півдні.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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"Станом на 18:00 24 квітня знищено дев’ять ворожих БпЛА: шість ударних Shahed-136/131 на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" та три — у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" — два ударних "Ланцет" і один БпЛА оперативно-тактичного рівня", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, авіація ЗСУ за добу, 23 квітня, шість разів накрила скупчення окупантів. Також українські захисники збили два ворожих дрони.