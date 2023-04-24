Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах розповіли, скільки російських дронів знищили на сході та півдні за добу arrow

У Повітряних силах розповіли, скільки російських дронів знищили на сході та півдні за добу

24 квітня 2023 20:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах розповіли, скільки російських дронів знищили на сході та півдні за добу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 24 квітня, сили протиповітряної оборони знищили дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів. Шість — на сході та три — на півдні.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте також:

Скільки дронів знищили на сході та півдні за добу

"Станом на 18:00 24 квітня знищено дев’ять ворожих БпЛА: шість ударних Shahed-136/131 на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" та три — у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" — два ударних "Ланцет" і один БпЛА оперативно-тактичного рівня", — ідеться в повідомленні.

скріншот

Нагадаємо, авіація ЗСУ за добу, 23 квітня, шість разів накрила скупчення окупантів. Також українські захисники збили два ворожих дрони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB