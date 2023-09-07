В Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено ночью

Беспилотник Shahed в небе. Фото: google.com

Сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую и Одесскую области. Враг применил несколько групп ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Захватчики запускали беспилотники с северного, юго-восточного и южного направлений:

Курск;

Приморско-Ахтарск;

временно оккупированный Крым.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были зафиксированы пуски 33 беспилотников, в основном в направлении южных районов Одесской области.

"По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".

Также мы писали, что сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.