В Воздушных силах рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено ночью
Сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую и Одесскую области. Враг применил несколько групп ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Уничтожение "шахедов"
Захватчики запускали беспилотники с северного, юго-восточного и южного направлений:
- Курск;
- Приморско-Ахтарск;
- временно оккупированный Крым.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были зафиксированы пуски 33 беспилотников, в основном в направлении южных районов Одесской области.
"По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131", — говорится в сообщении.
Напомним, начались 561 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Ночью, 7 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине применив БпЛА "Shahed-136/131".
Также мы писали, что сегодня ночью, 7 сентября, российские оккупанты атаковали юг Одесской области. Для этого враг использовал ударные беспилотники.