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У Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі

7 вересня 2023 08:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі
Безпілотник Shahed в небі. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти вкотре атакували Сумську та Одеську області. Ворог застосував декілька груп ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загарбники запускали безпілотники з північного, південно-східного та південного напрямків:

  • Курськ;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупований Крим.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано пуски 33 безпілотників, в основному у напрямку південних районів Одеської області.

"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", -- йдеться у повідомленні.

Кількість знищених безпілотників Shahed вночі 7 вересня
Кількість знищених БпЛА. Фото: t.me/kpszsu
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.

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