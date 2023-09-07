У Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі
Сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти вкотре атакували Сумську та Одеську області. Ворог застосував декілька груп ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Знищення "шахедів"
Загарбники запускали безпілотники з північного, південно-східного та південного напрямків:
- Курськ;
- Приморсько-Ахтарськ;
- тимчасово окупований Крим.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано пуски 33 безпілотників, в основному у напрямку південних районів Одеської області.
"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", -- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".
Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.