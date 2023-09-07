У Повітряних силах розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі

Безпілотник Shahed в небі. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти вкотре атакували Сумську та Одеську області. Ворог застосував декілька груп ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загарбники запускали безпілотники з північного, південно-східного та південного напрямків:

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупований Крим.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що було зафіксовано пуски 33 безпілотників, в основному у напрямку південних районів Одеської області.

"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", -- йдеться у повідомленні.

Кількість знищених БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 561 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. Вночі, 7 вересня, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, російські окупанти атакували південь Одеської області. Для цього ворог використовував ударні безпілотники.