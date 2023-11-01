Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow В Воздушных Силах рассказали, сколько враждебных целей удалось уничтожить над Украиной arrow

В Воздушных Силах рассказали, сколько враждебных целей удалось уничтожить над Украиной

1 ноября 2023 07:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных Силах рассказали, сколько враждебных целей удалось уничтожить над Украиной
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Воздушные силы
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Ночью российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Для этого враг использовал ударные "шахеды" и управляемую ракету Х-59.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

Ночной удар по Украине

"В ночь на 1 ноября 2023 года российские кафиры нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск ракеты Х-59 и частично беспилотников производился из Курской области России, а остальные ударные БПЛА атаковали из Приморско-Ахтарска.

Уничтожение враждебных целей

Ударные беспилотники Силы ПВО уничтожали по маршрутам следование тактической авиации, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО.

"В общей сложности сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — уточнили в Воздушных Силах.

null
Сбитые воздушные цели 1 ноября. Фото: Telegram/Воздушные Силы

Напомним, что этой ночью кафиры неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме