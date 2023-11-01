В Воздушных Силах рассказали, сколько враждебных целей удалось уничтожить над Украиной

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Воздушные силы

Ночью российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Для этого враг использовал ударные "шахеды" и управляемую ракету Х-59.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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"В ночь на 1 ноября 2023 года российские кафиры нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск ракеты Х-59 и частично беспилотников производился из Курской области России, а остальные ударные БПЛА атаковали из Приморско-Ахтарска.

Уничтожение враждебных целей

Ударные беспилотники Силы ПВО уничтожали по маршрутам следование тактической авиации, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО.

"В общей сложности сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — уточнили в Воздушных Силах.

Сбитые воздушные цели 1 ноября. Фото: Telegram/Воздушные Силы

Напомним, что этой ночью кафиры неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.