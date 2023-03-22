В Воздушных силах рассказали, сколько за ночь уничтожено иранских дронов

Силы ПВО уничтожили большую часть ударных дронов

В ночь на 22 марта русские оккупационные войска выпустили из Брянской области 21 беспилотник. Речь идет об иранских дронах-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Так, в ходе последней дроновой атаки украинским военным удалось уничтожить 16 иранских БпЛА.

"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 16 из 21 ударных БпЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины", — говорится в сообщении.

Как известно, один из вражеских беспилотников повредил общежития в Ржищеве Киевской области. ГСЧС сообщают, что в результате атаки погибли три человека, еще семеро — получили ранения.

Кроме того, еще четыре человека ищут под завалами.

Напомним, 21 марта российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате было попадание в здание монастыря УПЦ в Одессе.

Всего было выпущено три управляемые ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО.