В Воздушных силах рассказали, сколько за ночь уничтожено иранских дронов
В ночь на 22 марта русские оккупационные войска выпустили из Брянской области 21 беспилотник. Речь идет об иранских дронах-камикадзе типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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Так, в ходе последней дроновой атаки украинским военным удалось уничтожить 16 иранских БпЛА.
"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 16 из 21 ударных БпЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины", — говорится в сообщении.
Как известно, один из вражеских беспилотников повредил общежития в Ржищеве Киевской области. ГСЧС сообщают, что в результате атаки погибли три человека, еще семеро — получили ранения.
Кроме того, еще четыре человека ищут под завалами.
Напомним, 21 марта российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате было попадание в здание монастыря УПЦ в Одессе.
Всего было выпущено три управляемые ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО.