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У Повітряних Силах розповіли, скільки за ніч знищено іранських дронів

22 березня 2023 09:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Сили ППО знищили більшу частину ударних дронів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У ніч на 22 березня російські окупаційні війська випустили з Брянської області 21 безпілотник. Йдеться про іранські дрони-камікадзе типу "Shahed- 136/131".

Про це інформує Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Деталі

Так, в ході останньої дронової атаки українським військовим вдалося знищити 16 іранських БпЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БпЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, один з ворожих безпілотників пошкодив гуртожитки у Ржищеві, що на Київщині. ДСНС повідомляють, що внаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро — дістали поранення.

Окрім того, ще четверо людей шукають під завалами.

Нагадаємо, 21 березня, російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ в Одесі.

Всього було випущено три керовані ракети, з яких дві було знищено системами ППО. 

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