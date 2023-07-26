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У Генштабі розповіли, скільки ЗСУ знищили окупантів та їх техніки за добу

26 липня 2023 06:48
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Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки ЗСУ знищили окупантів та їх техніки за добу
Українські військові стріляють із "Граду". Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по російських окупантах та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували гелікоптер Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальних дрони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український захисник цілиться у ворога на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник цілиться у ворога на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках. Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі. 

Також ми повідомляли що на Донеччині ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Його знищила 38 окрема бригада морської піхоти. 

Додамо що ЗСУ вибили російських окупантів з позицій поблизу Авдіївки на Бахмутському напрямку. Наразі українські військові наступають північніше та південніше Бахмута.

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