У Генштабі розповіли, скільки ЗСУ знищили окупантів та їх техніки за добу
За добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по російських окупантах та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували гелікоптер Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальних дрони.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Успіхи ЗСУ на передовій
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках. Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.
Також ми повідомляли що на Донеччині ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Його знищила 38 окрема бригада морської піхоти.
Додамо що ЗСУ вибили російських окупантів з позицій поблизу Авдіївки на Бахмутському напрямку. Наразі українські військові наступають північніше та південніше Бахмута.