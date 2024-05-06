В Воздушных силах рассказали, в чем заключается тактика обстрелов россиян

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Илья Евлаш. Фото: Детектор Медиа

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Илья Евлаш заявил, что сейчас российские военные в основном совершают атаки Украины именно ночью. Однако в связи с тем, что ночи весной более короткие — погода на нашей стороне.

Об этом Евлаш сказал в эфире телемарафона.

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По словам спикера Воздушных сил, тактика россиян преимущественно заключается в запуске беспилотников с разной периодичностью, но придумать что-то новое и оригинальное на третий год полномасштабной войны — враг уже не способен.

Евлаш рассказал, что все дроны программируют оккупанты, которые изучают и анализируют опыт, который получили во время предыдущих атак.

"Они пытаются атаковать ночью. Но из-за того, что сейчас сутки увеличиваются, времени на использование таких беспилотников все меньше и меньше. Поэтому даже сейчас погода будет на нашей стороне", — сказал он.

Напомним, во время ночной атаки дронов на Украину защитникам удалось сбить 12 из 13 ударных БпЛА. Все в вражеские цели были уничтожены в небе над Сумской областью.

Также мы писали, что вчера россияне обстреляли Полтаву и попали в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, враг ударил по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.