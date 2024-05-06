У Повітряних силах розповіли, в чому полягає тактика обстрілів росіян

Речник Повітряних сил Збройних сил Ілля Євлаш. Фото: Детектор Медіа

Речник Повітряних сил Збройних сил Ілля Євлаш заявив, що зараз російські військові здебільшого здійснюють атаки України саме вночі. Однак у зв'язку з тим, що ночі навесні коротші — погода на нашому боці.

Про це Євлаш сказав в ефірі телемарафону.

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За словами речника Повітряних сил, тактика росіян переважно полягає у запуску безпілотників з різною періодичністю, але вигадати щось нове й оригінальне на третій рік повномасштабної війни — ворог вже не здатний.

Євлаш розповів, що всі дрони програмують окупанти, що вивчають та аналізують досвід, який здобули під час попередніх атак.

"Вони намагаються атакувати вночі. Але через те, що зараз вже доба збільшується, часу на використання таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому боці", — сказав він.

Нагадаємо, під час нічної атаки дронів на Україну захисникам вдалося збити 12 із 13 ударних БпЛА. Всі ворожі цілі були знищені в небі над Сумською областю.

Також ми писали, що вчора росіяни обстріляли Полтаву та поцілили в цивільну інфраструктуру.

Крім того, ворог вдарив по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.