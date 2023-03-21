У Повітряних силах ЗСУ навели аргументи, чому Україні необхідні винищувачі F-16

Наразі триває дискусія щодо доцільності надання Україні американських винищувачів F-16

Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати більш широкий спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, йдеться про американські винищувачі F-16.

Про це заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов під час брифінгу.

Чому Україні потрібні сучасні винищувачі

"Наразі ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики. Розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мають такі ж характеристики як, скажімо, у F-16. У нас є можливості для зберігання і захисту наших літаків, ми отримуємо все більше західних систем протиповітряної оборони, зокрема і для захисту аеродромної інфраструктури", — зазначив Голубцов.

Він наголосив, що ЗСУ майстерно використовують і радянські літаки, фактично "витискаючи з них максимум". Українські пілоти також продемонстрували здатність досить швидко навчатися управлінню західними літаками.

"Наші пілоти майстерно застосовують морально та фізично застарілі радянські літаки, витискають із тієї техніки можливий максимум. Нещодавно два українські льотчики проходили тестування в Сполучених Штатах, щоб наші союзники могли розуміти, як швидко українські пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16. І маємо гарні новини – термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше шести місяців", — сказав представник Повітряних сил ЗСУ.

Голубцов наголосив, чим скоріше західні партнери нададуть Україні сучасні винищувачі, тим швидше Україна переможе у війні.

"Чим швидше ми отримаємо сучасні багатоцільові літаки, тим швидше переможемо у цій війні, тим більше життів українців ми врятуємо", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Марсі Каптур заявила, що рішення США про передачу Україні винищувачів F-16 буде прийняте лише в коаліції з європейським союзом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що американському Конгресі тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім занадто переживає через можливу реакцію росії.

Нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.

Очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.

Фото: LUKASZ GLOWALA/REUTERS