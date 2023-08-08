В Воздушных силах ВСУ предупредили об увеличении российских атак на Украину

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, стоит ли украинцам ожидать увеличения российских атак на Украину. По его словам осенью, возможно, будет обострение.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Увеличение российских атак на Украину

Спикер Воздушных сил ВСУ указал, что следует помнить, что Россия, которая накопила обширный арсенал ракет, активно использовала его на протяжении последней осени и зимы.

"Хотя обстрелы могут возобновиться, масштабы ракетных атак могут быть не такими значительными, как раньше", — отметил Игнат.

Также спикер добавил, что Украина также потратила значительную часть своего арсенала и сейчас нуждается в дополнительном вооружении для отражения агрессии оккупационных сил.

Напомним, что 5 августа, во время массовой атаки РФ, СМИ сообщали о "Кинжалах", которые якобы запущены из Беларуси. Однако, как оказалось, ракеты летели из российского Тамбова.