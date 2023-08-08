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В Воздушных силах ВСУ предупредили об увеличении российских атак на Украину

8 августа 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах ВСУ предупредили об увеличении российских атак на Украину
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, стоит ли украинцам ожидать увеличения российских атак на Украину. По его словам осенью, возможно, будет обострение.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Спикер Воздушных сил ВСУ указал, что следует помнить, что Россия, которая накопила обширный арсенал ракет, активно использовала его на протяжении последней осени и зимы. 

"Хотя обстрелы могут возобновиться, масштабы ракетных атак могут быть не такими значительными, как раньше", — отметил Игнат. 

Также спикер добавил, что Украина также потратила значительную часть своего арсенала и сейчас нуждается в дополнительном вооружении для отражения агрессии оккупационных сил.

Напомним, что 5 августа, во время массовой атаки РФ, СМИ сообщали о "Кинжалах", которые якобы запущены из Беларуси. Однако, как оказалось, ракеты летели из российского Тамбова.

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