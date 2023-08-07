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Игнат объяснил, почему российские ракеты оказываются в небе над Беларусью

7 августа 2023 12:40
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Игнат объяснил, почему российские ракеты оказываются в небе над Беларусью
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukraine media centre.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 5 августа, во время массовой атаки РФ, СМИ сообщали о "Кинжалах", якобы запущеных из Беларуси. Однако, как оказалось, ракеты летели из российского Тамбова.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Как сообщил Юрий Игнат, во время массированной атаки в субботу, 5 августа, оккупанты запустили ракеты из Тамбова. Таким образом, снаряды во время полета в направлении Хмельницкой области пересекли воздушное пространство Беларуси. Информацию о "ракетах из Беларуси" быстро распространили СМИ.

"Летит "Кинжал" из направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракеты из Беларуси и тому подобное" , — отметил спикер.

В то же время Юрий Игнат отметил, что Россия уже неоднократно использовала воздушное пространство над Беларусью для полета собственных ракет.

"Она (ракета. — Ред.) была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств — Россия, Беларусь, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Беларуси. Никаких проблем нет для россиян в этом", — подытожил он.

Напомним, Игнат объяснил, почему россияне атакуют Староконстантинов.

Также в Воздушных силах сообщили, чем РФ будет атаковать Украину зимой.

В то же время в Воздушных силах объяснили, почему Россия атакует Украину ночью.

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