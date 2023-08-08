У Повітряних силах ЗСУ попередили про збільшення російських атак на Україну

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи варто українцям очікувати збільшення російських атак на Україну. За його словами, восени, можливо, буде загострення.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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Збільшення російських атак на Україну

Спікер Повітряних сил ЗСУ зазначив, що слід пам'ятати, що Росія, яка накопичила великий арсенал ракет, активно використовувала його протягом останньої осені та зими.

"Хоча обстріли можуть відновитися, масштаби ракетних атак можуть бути не такими значними, як раніше", — зазначив Ігнат.

Також спікер додав, що Україна також витратила значну частину свого арсеналу і зараз потребує додаткового озброєння для відображення агресії окупаційних сил.

Нагадаємо, що 5 серпня, під час масової атаки РФ, ЗМІ повідомляли про "Кинджали", які нібито запущені з Білорусі. Проте, як виявилось, ракети летіли з російського Тамбова.