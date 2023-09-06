У Повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки на Україну

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

Спікер українських Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічну атаку РФ, націлену на південь України. Противник активно атакував регіон біля Одеси, цілячись переважно в портову інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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Ігнат повідомив, що нічну атаку було здійснено з районів, розташованих біля Приморсько-Ахтарська (територія Росії) та мису Чауда в Криму.

"З цих територій було запущено 25 безпілотників у бік Одеси", — зауважив він.

Крім того, Ігнат згадав, що ворог також використав стратегічну авіацію.

"З дев'яти бомбардувальників Ту-95 було запущено сім ракет. Пункти запуску цих ракет змінено — тепер вони розташовані на захід від Енгельса, приблизно в 150 км звідси. Виходячи з цієї зони, регулярно запускаються ракети таких типів, як Х-101, Х-555 і Х-55", — додав він.

Проте більшість ворожих ракет було знищено на території центральної України.

"Також було запущено балістичну ракету "Іскандер-М", яку вдалося нейтралізувати", — зазначив Ігнат.

Він також сказав, що з усіх повітряних цілей 23 було знищено, хоча не всі бойові дрони "Шахед" були уражені.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Крім того, у ніч на 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українському ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі із 33.