У Повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки на Україну
Спікер українських Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічну атаку РФ, націлену на південь України. Противник активно атакував регіон біля Одеси, цілячись переважно в портову інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
Подробиці нічної атаки на Україну
Ігнат повідомив, що нічну атаку було здійснено з районів, розташованих біля Приморсько-Ахтарська (територія Росії) та мису Чауда в Криму.
"З цих територій було запущено 25 безпілотників у бік Одеси", — зауважив він.
Крім того, Ігнат згадав, що ворог також використав стратегічну авіацію.
"З дев'яти бомбардувальників Ту-95 було запущено сім ракет. Пункти запуску цих ракет змінено — тепер вони розташовані на захід від Енгельса, приблизно в 150 км звідси. Виходячи з цієї зони, регулярно запускаються ракети таких типів, як Х-101, Х-555 і Х-55", — додав він.
Проте більшість ворожих ракет було знищено на території центральної України.
"Також було запущено балістичну ракету "Іскандер-М", яку вдалося нейтралізувати", — зазначив Ігнат.
Він також сказав, що з усіх повітряних цілей 23 було знищено, хоча не всі бойові дрони "Шахед" були уражені.
Нагадаємо, що в ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.
Крім того, у ніч на 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українському ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі із 33.