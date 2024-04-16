В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью

Работа противовоздушной обороны. Фото: ОК "Север"

Российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал беспилотники типа Shahed-131/136. Противовоздушной обороне Украине удалось уничтожить все вражеские цели.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.

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"В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал девятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым)", — говорится в сообщении.

Все вражеские цели уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в таких областях:

Херсонской;

Николаевской;

Хмельницкой;

Полтавской;

Черкасской;

Днепропетровской.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 15 апреля российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть ранены.

Также 14 апреля РФ из реактивной артиллерии обстреляла Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.