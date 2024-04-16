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В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью

16 апреля 2024 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить ночью
Работа противовоздушной обороны. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал беспилотники типа Shahed-131/136. Противовоздушной обороне Украине удалось уничтожить все вражеские цели.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.

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"В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал девятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым)", — говорится в сообщении.

Все вражеские цели уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в таких областях:

  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Хмельницкой;
  • Полтавской;
  • Черкасской;
  • Днепропетровской.
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 15 апреля российские захватчики обстреляли управляемой авиационной бомбой село Лукьянцы Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, также есть ранены.

Также 14 апреля РФ из реактивной артиллерии обстреляла Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

война
ВСУ
беспилотники
Украина
оккупанты
дрон Шахид-136

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