В воздушном бою погиб Денис Василюк — что о нем известно

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк. Он защищал родную землю с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 831-й бригады тактической авиации в Facebook в субботу, 18 мая.

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"На днях во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Денис Василюк", — говорится в сообщении.

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

В бригаде отметили, что потеряли не просто летчика, но и надежного боевого собрата, друга и просто замечательного и яркого человека.

Что известно о погибшем пилоте

Василюк Денис Александрович — пилот истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. В бригаде подчеркнули, что он был настоящим профессионалом своего дела.

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество".

Денис Василюк. Фото: facebook.com/831BrTA

"Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо", — говорится в сообщении.

Пост 831-й бригады тактической авиации. Фото: скриншот

Напомним, 16 мая во Львове провели в последний путь троих воинов, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Андрей Лысак, Сергей Кулай и Даниил Лукащук — эти имена станут в один ряд с другими украинскими Героями.

Также на фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады НГУ "Гвардії наступу "Буревій" Денис Зеленый с позывным "Гефест". При жизни парень сделал самое известное фото выжженного Серебрянского леса близ Кременной Луганской области.