На війні загинув 80-й журналіст-військовослужбовець Олександр Машлай

Військовий та колишній медійник Олександр Машлай. Фото: Ігор Гошовський/Facebook

На фронті на Aвдіївському напрямку загинув військовослужбовець Олександр Машлай. Раніше чоловік був головним редактором громадсько-політичної газети, а згодом журналу "Правий поступ", громадським активістом, співорганізатором та постійним членом оргкомітету фестивалю "Бандерштат" в Луцьку.

Інформацію про загиблель Олександра оприлюднив його брат Ігор Гошовський на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 7 травня.

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"На авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі.

В юні роки ми з ним пройшли Пласт - український скаутинг, потім МНК, Національний Альянс. Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Давайте помянемо його у молитві", — написав він.

Що відомо про Олександра Машлая

За даними Інституту масової інформації, Олександр став 80-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Виховувався чоловік у Пласті – Національній скаутській організації України, був активістом на Рівненщині та Волині, членом "Молодіжного Національного Конґресу", у 2004 році — співкоординатором громадянської кампанії "ПОРА" ("чорна") на Рівненщині. Із 2005 року став членом громадської організації "Національний Альянс". Був організатором та співорганізатором патріотичних молодіжних таборів, теренових ігор та заходів.

Із початку повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. У Олександра залишилась дружина та двоє синів.

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